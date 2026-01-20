Інтерфакс-Україна
10:43 20.01.2026

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

У ніч на 20 січня російські окупанти атакували територію України протикорабельною ракетою "Циркон", 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

