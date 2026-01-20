Інтерфакс-Україна
Події
11:39 20.01.2026

Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

1 хв читати

Помер засновник бренду "Наш Формат" Владислав Кириченко, повідомили у видавництві.

"Сьогодні зранку пішов із життя Кириченко Владислав — засновник бренду "Наш Формат", засновник ГО Спільнота Української Реформації. Йому було 57 років. Причиною смерті стала тяжка онкологічна хвороба", - йдеться в повідомленні видавництва в мережі Facebook.

Там зазначають, що що це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і країни в цілому.

"Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України. Висловлюємо щирі співчуття родині й дружині Ользі Смазаловій. Про дату і місце прощання повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Теги: #смерть #видавництво #кириченко

