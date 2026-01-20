Інтерфакс-Україна
Події
12:25 20.01.2026

Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"

2 хв читати
Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"
Фото: Генштаб ЗСУ

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону прокоментувала заяви мера Дрогобича (Львівська обл.) Тараса Кучми щодо "тиску через мобілізацію".

"В інформаційному просторі поширюється інформація про нібито здійснення тиску з боку органів прокуратури на міського голову Дрогобича Львівської області з питань, пов’язаних із мобілізацією. Така інтерпретація є некоректною та не відповідає фактичним обставинам", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.

За інформацією прокуратури, у 2025 році міський голова не організував та не забезпечив на території населених пунктів Дрогобицької територіальної громади проведення мобілізації, визначеної розпорядженням начальника районної військової адміністрації.

"У зв’язку з цим щодо посадовця було винесено дві постанови про притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафів у розмірі 34 та 59,5 тисяч гривень. Законність цих рішень підтверджена судом апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що спеціалізовані прокуратури у сфері оборони не наділені повноваженнями щодо складання і розгляду адміністративних протоколів стосовно громадян за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачену статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до чинного законодавства України, такі повноваження належать виключно до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Відтак, твердження про нібито "тиск через мобілізацію" з боку спеціалізованої прокуратури не відповідає дійсності, оскільки цей орган не здійснює адміністративного впливу та не бере участі у процедурах притягнення цивільних громадян до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку", - зазначається у повідомленні.

27 січня 2025 року Асоціація міст України заявила про посилення тиску на органи місцевого самоврядування у зв’язку з процесуальними діями проти голів громад у 2025 році і написала відкрите звернення до президента України.

Зокрема, згадувалося справи щодо голів Нетішинської міської ради Хмельницької області Олександра Супрунюка, Дрогобицької міської ради Львівської області Тараса Кучми, Ірпінської міської ради Київської області Олександра Маркушина.

13 січня 2026 року Асоціація міст України оприлюднила заяву щодо тиску органів прокуратури на місцеве самоврядування.

Теги: #мобілізація #прокуратура #реакція #дрогобич

