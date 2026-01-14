Прокуратура вимагає повернути державі будівлю колишнього Жовтневого палацу

Фото: Вікіпедія

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення у державну власність пам’ятки національного значення — будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв (раніше — Жовтневий палац), повідомляється у пресрелізі прокуратури.

За інформацією відомства, будівля, яка нині використовується як один із головних концертних залів країни, належить до переліку об’єктів культурної спадщини, що не підлягають приватизації за законодавством України.

Незважаючи на це, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на цей об’єкт, що, на думку прокуратури, є незаконним. Також у відомстві зазначили, що власник не вжив необхідних заходів щодо збереження пам’ятки, внаслідок чого охоронний договір на об’єкт було укладено лише у 2025 році відповідно до рішення суду, ухваленого за попереднім позовом прокуратури.

У прокуратурі підкреслили, що відповідно до чинного законодавства Жовтневий палац може належати лише державі, і звернення до суду ініційоване з метою захисту інтересів України в особі Фонду державного майна України. Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду.

Жовтневий палац, збудований у 1838–1842 роках за проєктом відомого архітектора Вікентія Беретті, має значне історичне та культурне значення для столиці та країни загалом.