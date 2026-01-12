У Києві учень 9-го класу поранив ножем учительку та однокласника, відкрита кримінальна справа - прокуратура

В понеділок вранці в одній зі шкіл Оболонського району під час навчального процесу учень 9 класу ножем поранив учительку та однокласника, потерпілих госпіталізовано, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі відомства зазначається, що після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.

"Його затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит", де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання в порядку ст. 208 КПК України", - наголошують в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, під час огляду телефону хлопця знайдено переписку з імовірно представниками спецслужб РФ.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви та всі обставини події.

"Загрози для інших учнів і працівників закладу немає", - уточнюється в повідомленні.