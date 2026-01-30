Міносвіти затримується з виконанням рекомендацій щодо освіти українських дітей за кордоном - Рахункова палата

Міністерство освіти та науки України виконало повністю лише дві із семи рекомендацій щодо забезпечення можливості українським дітям, які перебувають у європейських країнах, здобувати українську шкільну освіту, повідомляє Рахункова палата.

"Міністерство освіти та науки України виконало повністю лише дві. Три рекомендації – досі у процесі виконання, а дві – не виконані, хоча терміни виконання усіх рекомендацій минули у 2025 році", - йдеться у повідомленні Палати.

Зокрема зазначається, що Міносвіти на виконання доручення уряду не розроблено міжвідомчий механізм збору та обміну інформацією про українських дітей шкільного віку, які тимчасово перебувають за кордоном.

Також не забезпечено облік в програмно-апаратному комплексі "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" українських учнів, які тимчасово перебувають за кордоном, у тому числі, не охоплених навчанням, а дані про кількість таких учнів на звітні дати не зберігаються.

Повідомляється, що частково виконані такі рекомендації: внесено зміни до типової освітньої програми, яка регламентує навчання українських школярів за кордоном, однак оновило лише один із чотирьох необхідних державних стандартів освіти – Державний стандарт початкової освіти; частково виконано рекомендації щодо забезпечення діяльності і розвитку державного ліцею "Міжнародна українська школа".

Як повідомлялося, станом на кінець січня до офіційного переліку уже увійшли 68 освітніх осередків, які відповідають державним вимогам та отримали право реалізовувати програму українознавчого компонента для українських дітей у 25 країнах світу.