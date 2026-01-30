Інтерфакс-Україна
13:45 30.01.2026

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 65 тис. вакансій

Фото: Мінветеранів

На платформі з працевлаштування "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 65 тис. вакансій, зареєстровано 3 тис. Ветеранів та майже 1 тис. роботодавців, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Платформа забезпечує комплексний супровід ветеранів і ветеранок на шляху до працевлаштування — від пошуку вакансій до успішного виходу на роботу. Нині на платформі розміщено понад 65 тис. актуальних вакансій по всій країні, які постійно оновлюються", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що сьогодні на платформі вже зареєстровано понад 3 тис. ветеранів та майже 1 тис. роботодавців, готових працевлаштовувати людей з бойовим досвідом.

У відомстві нагадали, що платформа допомагає: знайти роботу, яка відповідатиме їхньому досвіду та навичкам, отриманими під час служби; подати заявку на грант для відкриття або розвитку власної справи; пройти навчальні курси для здобуття нових знань і навичок; отримати практичні поради для працевлаштування або зміни професії.

Як повідомлялося, в 2026-му до цифрового інформаційного порталу "Ветеран Pro" в "Дії" планується підключити платформу з працевлаштування "Кар’єра ветерана".

