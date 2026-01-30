Інтерфакс-Україна
Події
14:44 30.01.2026

Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

2 хв читати
Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація
Фото: https://t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом щодо подальшого посилення оборонної співпраці і обговорив з ним, зокрема, проєкт лінія дронів, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

"До ініціативи залучені топові БпЛА-підрозділи, які продемонстрували високу ефективність на полі бою. Підрозділи щомісяця вже знищують кожну четверту ціль на фронті. Реалізувати цей проєкт вдалося за активної підтримки Нідерландів, які виділили близько 800 мільйонів євро на цю програму у 2025 році", - написав Федоров в Телеграм на підсумками розмови.

Також сторони обговорили співпрацю в межах програми спільного виробництва Build with Ukraine. "Це ініціатива, яка дає змогу іноземним оборонним компаніям створювати виробництва в Україні та швидко забезпечувати Сили оборони сучасними рішеннями. Послідовно запускаємо виробництво українських дронів у форматі спільного підприємства в Нідерландах. Наш пріоритет — мінімізувати бюрократію, швидко запустити виробництво та стабільно забезпечувати воїнів безпілотниками", - розповів голова українського оборонного відомства.

За словами Федорова, він домовився з нідерландським колегою про обмін напрацюваннями між командами щодо підвищення ефективності застосування літаків F-16 як для протиповітряної оборони, так і для ударних операцій. "Запускаємо системні зміни, щоб вивести українську авіацію на новий рівень", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили локалізацію та прискорення ремонту радарів Robin, постачання протиповітряних ракет AIM, забезпечення крилатими ракетами RUTA, повідомив Федоров.

Теги: #федоров #міноборони #розмова #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 29.01.2026
Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

11:30 29.01.2026
Противник використовує тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням – Міноборони

Противник використовує тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням – Міноборони

10:56 29.01.2026
Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

05:47 28.01.2026
Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

15:26 27.01.2026
Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

10:49 27.01.2026
Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

17:55 26.01.2026
У лікарнях Запоріжжя 20 людей, поранених внаслідок обстрілів – ОВА

У лікарнях Запоріжжя 20 людей, поранених внаслідок обстрілів – ОВА

14:25 25.01.2026
Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

20:27 23.01.2026
Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

19:24 23.01.2026
Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

ВАЖЛИВЕ

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

ОСТАННЄ

НЗФ може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань через війну - керівництво

Київ вітає санкції ЄС проти російських пропагандистів та виступає за розширення списку таких осіб

Глава МВС: з початку цього року підрозділи Нацгвардії знищили та уразили 30 ворожих танків та 11 систем РЕБ

Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого

Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Держприкордонслужби України

Голова ДІЯРУ вважає за необхідне продовження роботи місій МАГАТЕ на підстанціях, важливих для безпеки АЕС

Ускладнення роботи підприємств і транспорту очікується в суботу на сході та в центрі країни через мокрий сніг та ожеледицю

Петиція про заборону куріння кальянів та їх аналогів в Києві не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА