Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом щодо подальшого посилення оборонної співпраці і обговорив з ним, зокрема, проєкт лінія дронів, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

"До ініціативи залучені топові БпЛА-підрозділи, які продемонстрували високу ефективність на полі бою. Підрозділи щомісяця вже знищують кожну четверту ціль на фронті. Реалізувати цей проєкт вдалося за активної підтримки Нідерландів, які виділили близько 800 мільйонів євро на цю програму у 2025 році", - написав Федоров в Телеграм на підсумками розмови.

Також сторони обговорили співпрацю в межах програми спільного виробництва Build with Ukraine. "Це ініціатива, яка дає змогу іноземним оборонним компаніям створювати виробництва в Україні та швидко забезпечувати Сили оборони сучасними рішеннями. Послідовно запускаємо виробництво українських дронів у форматі спільного підприємства в Нідерландах. Наш пріоритет — мінімізувати бюрократію, швидко запустити виробництво та стабільно забезпечувати воїнів безпілотниками", - розповів голова українського оборонного відомства.

За словами Федорова, він домовився з нідерландським колегою про обмін напрацюваннями між командами щодо підвищення ефективності застосування літаків F-16 як для протиповітряної оборони, так і для ударних операцій. "Запускаємо системні зміни, щоб вивести українську авіацію на новий рівень", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили локалізацію та прискорення ремонту радарів Robin, постачання протиповітряних ракет AIM, забезпечення крилатими ракетами RUTA, повідомив Федоров.