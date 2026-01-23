Інтерфакс-Україна
19:24 23.01.2026

Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, під час якої сторони обговорили організацію спільної аналітики застосування американських систем Patriot, HIMARS та інших, базуючись на даних з поля бою.

"Це дасть нам змогу спільно розвивати ці системи та робити їх ще більш ефективними", - написав Федоров в Телеграм у п'ятницю за підсумками зустрічі.

Також сторони обговорили "ще один пріоритет - артилерійські снаряди з лазерним наведенням, які суттєво підвищують точність і глибину ураження". "Розраховуємо на підтримку США в цьому питанні", - написав міністр.

Федоров повідомив про роботу над тим, щоб американці могли напряму тестувати українські дрони в рамках на реалізації угоди Drone Deal "без зайвої бюрократії" .

"Розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL і ще одного американського механізму — JUMPSTART, який забезпечує довготривале постачання критичного озброєння виробництва США. Для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати надійні поставки на роки вперед", - розповів керівник відомства.

 

