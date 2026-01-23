Інтерфакс-Україна
Події
20:07 23.01.2026

СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

2 хв читати
СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомив про проведення на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ-2026) в Давосі низки переговорів з інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями та енергетичними компаніями з метою співпраці для відновлення та розвитку енергосистеми України.

"У Давосі ми зустрілися з інвесторами та світовими енергетичними компаніями, зацікавленими у співпраці з DTEK для побудови нової та зміцненої системи, заснованої на децентралізованих енергетичних активах", – написав Тімченко в мережі Х у п’ятницю.

Серед учасників зустрічей він назвав міністра енергетики США Кріса Райта, представників Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку ЄБРР та ЄІБ, а також керівництво енергетичних компаній, в тому числі TotalEnergies, Vestas, Siemens Energy та Orlen.

За його словами, на ВЕФ-2026 було три дні інтенсивних дискусій, під час яких "геополітика домінувала, а пошук миру в Україні був цілком справедливо в центрі уваги".

"Наша енергетична інфраструктура випробовується як ніколи раніше, але Україна переживе цю зиму. За підтримки нашого акціонера Ріната Ахметова, ДТЕК допомагає створити систему, яка сприятиме відбудові України та з часом допоможе очолити прагнення Європи до енергонезалежності", – написав Тімченко.

ДТЕК на своєму сайті повідомив, що протягом триденної програми ВЕФ-2026 енергохолдинг провів зустрічі з організаціями державного та приватного секторів і глобальними енергетичними компаніями, готовими надати екстрене фінансування та обладнання. Водночас ДТЕК також взаємодіяв з партнерами щодо довгострокових інвестицій у зміцнену систему на основі децентралізованих енергетичних активів.

Там уточнили, що СЕО ДТЕК взяв участь у серії дискусій та двосторонніх зустрічей із вищими керівниками та партнерами, включаючи міністра енергетики США Кріса Райта, комісара ЄС з питань розширення Марту Кос, президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, прем'єр-міністра Республіки Молдова Александру Мунтяну та гендиректора EIB Global Ендрю Макдауелла, а також дискусії з генеральними директорами глобальних енергетичних компаній у рамках Форуму керуючих електроенергетикою ВЕФ.

Разом з компанією "Нафтогаз України" ДТЕК також організував Четвертий щорічний Український енергетичний круглий стіл, зібравши вищих представників уряду та політиків, інвесторів і бізнесменів з України, Європи та США для обговорення невідкладних потреб енергетичної безпеки та ролі приватних інвестицій у відновленні України.

 

 

Теги: #дтек #переговори #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 23.01.2026
Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

18:20 23.01.2026
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

16:33 23.01.2026
Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

14:39 23.01.2026
Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

13:28 23.01.2026
Розпочалися тристоронні переговори в Абу-Дабі - джерело

Розпочалися тристоронні переговори в Абу-Дабі - джерело

13:13 23.01.2026
Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

13:04 23.01.2026
Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

12:53 23.01.2026
Інвестексперт Еш після Давосу бачить майбутнє України у виборі між поганим і нестійким миром або тривалою війною

Інвестексперт Еш після Давосу бачить майбутнє України у виборі між поганим і нестійким миром або тривалою війною

07:49 23.01.2026
Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

00:33 23.01.2026
У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ

У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Зеленський: Ніхто не має права плюнути в наше обличчя, ми одразу будемо відповідати

Другий національний Форум талановитої молоді відбувся в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА