СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомив про проведення на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ-2026) в Давосі низки переговорів з інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями та енергетичними компаніями з метою співпраці для відновлення та розвитку енергосистеми України.

"У Давосі ми зустрілися з інвесторами та світовими енергетичними компаніями, зацікавленими у співпраці з DTEK для побудови нової та зміцненої системи, заснованої на децентралізованих енергетичних активах", – написав Тімченко в мережі Х у п’ятницю.

Серед учасників зустрічей він назвав міністра енергетики США Кріса Райта, представників Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку ЄБРР та ЄІБ, а також керівництво енергетичних компаній, в тому числі TotalEnergies, Vestas, Siemens Energy та Orlen.

За його словами, на ВЕФ-2026 було три дні інтенсивних дискусій, під час яких "геополітика домінувала, а пошук миру в Україні був цілком справедливо в центрі уваги".

"Наша енергетична інфраструктура випробовується як ніколи раніше, але Україна переживе цю зиму. За підтримки нашого акціонера Ріната Ахметова, ДТЕК допомагає створити систему, яка сприятиме відбудові України та з часом допоможе очолити прагнення Європи до енергонезалежності", – написав Тімченко.

ДТЕК на своєму сайті повідомив, що протягом триденної програми ВЕФ-2026 енергохолдинг провів зустрічі з організаціями державного та приватного секторів і глобальними енергетичними компаніями, готовими надати екстрене фінансування та обладнання. Водночас ДТЕК також взаємодіяв з партнерами щодо довгострокових інвестицій у зміцнену систему на основі децентралізованих енергетичних активів.

Там уточнили, що СЕО ДТЕК взяв участь у серії дискусій та двосторонніх зустрічей із вищими керівниками та партнерами, включаючи міністра енергетики США Кріса Райта, комісара ЄС з питань розширення Марту Кос, президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, прем'єр-міністра Республіки Молдова Александру Мунтяну та гендиректора EIB Global Ендрю Макдауелла, а також дискусії з генеральними директорами глобальних енергетичних компаній у рамках Форуму керуючих електроенергетикою ВЕФ.

Разом з компанією "Нафтогаз України" ДТЕК також організував Четвертий щорічний Український енергетичний круглий стіл, зібравши вищих представників уряду та політиків, інвесторів і бізнесменів з України, Європи та США для обговорення невідкладних потреб енергетичної безпеки та ролі приватних інвестицій у відновленні України.