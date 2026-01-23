Столичні торговельні центри обмежили зовнішнє освітлення фасадів і рекламних екранів

Торговельні центри в Києві за рекомендаціями місцевої та центральної влади зменшили інтенсивність зовнішнього освітлення фасадів та рекламних носіїв з метою економії електроенергії.

"У зв'язку з надскладною ситуацією з електропостачанням "Епіцентр" вимкнув фасадні екрани, скоротив зовнішнє освітлення торговельних центрів і зменшив споживання електроенергії всередині ТЦ. Наразі 90% підсвітки вимкнено, але 10% залишаються біля входів для вашої безпеки та зручності навігації", – повідомила пресслужба мережі "Епіцентр" в Facebook.

Компанія зазначила, що від час відключень електроенергії торговельні центри працюють на власних альтернативних джерелах живлення – сонячних електростанціях. На території ТЦ мережі доступні місця для підзарядки гаджетів, а в окремих локаціях працюють "Незламні хаби" з коворкінгами.

Як повідомили в пресслужбі ТРЦ Respublika Park, для економії ресурсів були обмежені архітектурно-декоративна підсвітка будівлі, освітлення рекламних засобів та 70% мультимедійного фасаду.

"Водночас центральний екран залишається увімкненим. Він є енергоефективним, має низьке електроспоживання, працює від диверсифікованої системи живлення та слугує світловим орієнтиром у районі – задля вашої безпеки", – йдеться у повідомленні мережі в Facebook.

На території ТРЦ також цілодобово працюють два пункти незламності із зарядними станціями та облаштованими місцями тимчасового перебування.

Про заходи зі скорочення споживання електричної енергії повідомили і в ТОК Gulliver.

"З 07:00 до 18:00 енергоспоживання рекламних носіїв, розміщених на фасаді ТРЦ Gulliver, знижено до мінімально можливого рівня. З 18:00 до 07:00 рекламні носії на фасаді ТРЦ Gulliver не працюють", – зазначила керівна компанія центру в Telegram-каналі.

Крім того, вимкнено фасадне освітлення ТОК. Вхідна група освітлюється виключно в обсязі, необхідному для безпечного пересування відвідувачів, підкреслили в пресслужбі Gulliver.

Київський ЦУМ повідомив про обмеження споживання енергії з усіх доступних джерел – генераторів, власної сонячної електростанції та імпорту з Європи – з метою збереження ресурсу для мешканців міста.

"У зв'язку з надскладною ситуацією з електропостачанням у місті, ЦУМ вимкнув 95% зовнішньої підсвітки універмагу. Водночас 5% освітлення над центральним входом залишиться увімкненим – задля вашої безпеки та як орієнтир до універмагу", – йдеться у повідомленні пресслужби ТЦ.

Зазначається, що на території ЦУМ є можливість підзарядки як особистих гаджетів (на шостому поверсі), так і портативних зарядних станцій (на паркінгу універмагу).

Як повідомлялося, перший віцепем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом знизити споживання електроенергії для її економії. Київська міська державна адміністрація також звернулася до підприємців з проханням скоротити споживання електричної енергії під час експлуатації рекламних засобів і вивісок