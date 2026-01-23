Інтерфакс-Україна
Події
21:09 23.01.2026

Столичні торговельні центри обмежили зовнішнє освітлення фасадів і рекламних екранів

2 хв читати

Торговельні центри в Києві за рекомендаціями місцевої та центральної влади зменшили інтенсивність зовнішнього освітлення фасадів та рекламних носіїв з метою економії електроенергії.

"У зв'язку з надскладною ситуацією з електропостачанням "Епіцентр" вимкнув фасадні екрани, скоротив зовнішнє освітлення торговельних центрів і зменшив споживання електроенергії всередині ТЦ. Наразі 90% підсвітки вимкнено, але 10% залишаються біля входів для вашої безпеки та зручності навігації", – повідомила пресслужба мережі "Епіцентр" в Facebook.

Компанія зазначила, що від час відключень електроенергії торговельні центри працюють на власних альтернативних джерелах живлення – сонячних електростанціях. На території ТЦ мережі доступні місця для підзарядки гаджетів, а в окремих локаціях працюють "Незламні хаби" з коворкінгами.

Як повідомили в пресслужбі ТРЦ Respublika Park, для економії ресурсів були обмежені архітектурно-декоративна підсвітка будівлі, освітлення рекламних засобів та 70% мультимедійного фасаду.

"Водночас центральний екран залишається увімкненим. Він є енергоефективним, має низьке електроспоживання, працює від диверсифікованої системи живлення та слугує світловим орієнтиром у районі – задля вашої безпеки", – йдеться у повідомленні мережі в Facebook.

На території ТРЦ також цілодобово працюють два пункти незламності із зарядними станціями та облаштованими місцями тимчасового перебування.

Про заходи зі скорочення споживання електричної енергії повідомили і в ТОК Gulliver.

"З 07:00 до 18:00 енергоспоживання рекламних носіїв, розміщених на фасаді ТРЦ Gulliver, знижено до мінімально можливого рівня. З 18:00 до 07:00 рекламні носії на фасаді ТРЦ Gulliver не працюють", – зазначила керівна компанія центру в Telegram-каналі.

Крім того, вимкнено фасадне освітлення ТОК. Вхідна група освітлюється виключно в обсязі, необхідному для безпечного пересування відвідувачів, підкреслили в пресслужбі Gulliver.

Київський ЦУМ повідомив про обмеження споживання енергії з усіх доступних джерел – генераторів, власної сонячної електростанції та імпорту з Європи – з метою збереження ресурсу для мешканців міста.

"У зв'язку з надскладною ситуацією з електропостачанням у місті, ЦУМ вимкнув 95% зовнішньої підсвітки універмагу. Водночас 5% освітлення над центральним входом залишиться увімкненим – задля вашої безпеки та як орієнтир до універмагу", – йдеться у повідомленні пресслужби ТЦ.

Зазначається, що на території ЦУМ є можливість підзарядки як особистих гаджетів (на шостому поверсі), так і портативних зарядних станцій (на паркінгу універмагу).

Як повідомлялося, перший віцепем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом знизити споживання електроенергії для її економії. Київська міська державна адміністрація також звернулася до підприємців з проханням скоротити споживання електричної енергії під час експлуатації рекламних засобів і вивісок

 

 

 

 

Теги: #освітлення #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 16.01.2026
У Києві із 16 січня буде обмежено зовнішнє освітлення – КМДА

У Києві із 16 січня буде обмежено зовнішнє освітлення – КМДА

22:44 09.01.2026
Зеленський збирається обговорити з Трампом укладення угоди про вільну торгівлю

Зеленський збирається обговорити з Трампом укладення угоди про вільну торгівлю

18:06 15.12.2025
Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

19:06 01.12.2025
Мережа "ТАНО" відмовилася від "схеми" зі 144 ФОПів і стала єдиним платником ПДВ – Гетманцев

Мережа "ТАНО" відмовилася від "схеми" зі 144 ФОПів і стала єдиним платником ПДВ – Гетманцев

20:56 15.11.2025
Торгівля між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилася на 9,4% – СЗР

Торгівля між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилася на 9,4% – СЗР

08:07 01.11.2025
Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

20:33 31.10.2025
США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

20:45 24.10.2025
Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

12:23 21.10.2025
Повідомлено про підозру зловмисникам, які завдали збитків комерційному банку на 128 млн грн – прокуратура Києва

Повідомлено про підозру зловмисникам, які завдали збитків комерційному банку на 128 млн грн – прокуратура Києва

19:03 17.10.2025
Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

Шмигаль розраховує, що у найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень

Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

Сьогоднішні переговори в Абу-Дабі завершені – речниця голови делегації України

Чехи за 2 доби зібрали 100 млн грн на генератори для України

Вперше в історії Болгарії президентом країни стала жінка Іліяна Йотова

Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА