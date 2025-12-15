18:06 15.12.2025
Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський зазначив важливість торговельних контрактів з Німеччиною для взаємодії з іншими країнами ЄС.
"Саме Німеччина є одним з наших найбільших торговельних партнерів в Європі, і так буде залишатись надалі. Я впевнений в цьому. Одне з ключових завдань уряду – більше контрактів з Німеччиною. Це об'єднує не тільки нашу і німецьку економіки, але і створює основу для все більшої взаємодії всередині Європейського союзу, бо так чи інакше залучає сусідів", - сказав Зеленський на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок.