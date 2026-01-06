Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

РФ активізує таємні атаки на ключову енергетичну та оборонну інфраструктуру в Німеччині в рамках кампанії гібридної війни, яку Берлін розглядає як можливу підготовку до ширшого конфлікту, йдеться у військовому документі, отриманому виданням Bloomberg.

Як наголошується в документі міністерства оборони Німеччини, оскільки країна позиціонує себе як головний центр НАТО в Європі, вона очікує, що саме вона буде першою ціллю Росії у таємних гібридних атаках — які використовують нерегулярні або немілітарні методи.

"Лише після відкритої збройної атаки на східний фланг НАТО Німеччина буде дедалі більше піддаватися загрозам або атакам військовими засобами, такими як далекобійні ракети, озброєні дрони та спеціальні підрозділи", — зазначає документ.

Військові керівні принципи, викладені в документі, визначають співпрацю між різними рівнями уряду та інституціями у разі конфлікту з Москвою. Формулювання виходить за межі попередніх керівних принципів і збігається з недавнім попередженням нового президента німецької зовнішньої розвідки BND Мартіна Єґера про можливу ескалацію Росією до "гарячої конфронтації".

За національною стратегією безпеки Німеччини, Міноборони вважає Росію "найбільшою та найближчою загрозою для безпеки Німеччини".

Документ також зазначає, що Росія намагається розвинути спроможності та стратегічні опції для ведення великомасштабної війни проти НАТО. "Навіть якщо війна Росії проти України триватиме без змін, очікується, що до 2029 року Росія матиме ці спроможності та стратегічні опції", — йдеться у документі.

Водночас, за оцінкою Міноборони, у разі звичайної атаки на східний фланг НАТО Німеччина не очікується як країна передової лінії і не стане сценою прямого протистояння наземних сил. Проте Росія намагатиметься "уповільнити та паралізувати процес ухвалення рішень і здатність до реагування різних відповідальних структур на федеральному, земельному та місцевому рівнях".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-05/germany-sees-russian-covert-attacks-as-prelude-to-wider-conflict