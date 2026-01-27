Інтерфакс-Україна
Події
22:53 27.01.2026

На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

1 хв читати

В Одеській області після негоди відновили електропостачання для 101 тис. родин, водночас без світла залишаються ще 62 тис. сімей у 301 населеному пункті, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Одещина: повернули світло для 101 000 родин після негоди…Без електропостачання залишаються 62 тисячі сімей у 301 населеному пункті", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають уже кілька днів, оскільки негода накрила майже всю територію області. Найбільше постраждала північ Одещини.

У компанії зазначають, що проведення ремонтів ускладнює сильна ожеледь — до частини ліній електропередачі техніка не може дістатися, тому енергетики змушені діставатися до місць пошкоджень пішки, працюючи попри морози вдень і вночі.

"Сильна ожеледь ускладнює ремонти: до частини ліній техніка не доїжджає. Тож наші бригади змушені діставатись туди пішки. Попри морози: і вдень, і вночі", — повідомляє пресслужба ДТЕК.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3883

Теги: #електропостачання #одеська #ситуація

