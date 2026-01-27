На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

В Одеській області після негоди відновили електропостачання для 101 тис. родин, водночас без світла залишаються ще 62 тис. сімей у 301 населеному пункті, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають уже кілька днів, оскільки негода накрила майже всю територію області. Найбільше постраждала північ Одещини.

У компанії зазначають, що проведення ремонтів ускладнює сильна ожеледь — до частини ліній електропередачі техніка не може дістатися, тому енергетики змушені діставатися до місць пошкоджень пішки, працюючи попри морози вдень і вночі.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3883