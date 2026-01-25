Інтерфакс-Україна
07:38 25.01.2026

Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

Фото: Unsplash

Офіс прокурора округу Геннепін спільно з Бюро кримінального розшуку Міннесоти подали позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа з метою запобігти підробці та знищенню доказів у справі про смертельну стрілянину, під час якої співробітник прикордонної служби застрелив Алекса Претті, повідомляє CNN.

Зазначається, що "відповідачі, а також ті, хто діяв за їхніми вказівками та під їхнім керівництвом, вилучили докази з місця стрілянини, не дозволивши органам влади штату оглянути його", посилаючись на матеріали, подані до суду вказує CNN.

Позов супроводжується клопотанням про тимчасову заборонну ухвалу, яке було подано в суботу невдовзі після 19:00 до Окружного суду США в Міннесоті. Відповідачами у справі зазначені Міністерство внутрішньої безпеки США, Служба імміграції та митного контролю (ICE), Митна та прикордонна служба США (CBP), Прикордонна служба США, а також генеральна прокурорка США Пем Бонді. Як наголошується, позов подано у співпраці з генеральним прокурором штату.

У Бюро кримінального розшуку Міннесоти повідомили, що Міністерство внутрішньої безпеки США не надало підрозділу Force Investigations Unit доступу до місця стрілянини, попри наявність ордера на обшук. Водночас у Бюро зазначили, що воно "залучене та бере участь" у розслідуванні інциденту.

"Наш офіс має юрисдикцію для перевірки цієї справи на предмет можливих кримінальних дій з боку залучених федеральних агентів, і ми це зробимо", — заявила прокурорка округу Геннепін Мері Моріарті.

Як повідомлялося, у Міннеаполісі (штат Міннесота, США) агент прикордонної служби США (ICE) застрелив 37-річного громадянина США під час операції з посилення імміграційного контролю, що викликало масові протести серед жителів міста та різку критику з боку мера, губернатора і сенаторів-демократів, тоді як президент Дональд Трамп висловив підтримку діям федеральних агентів.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що агент відкрив вогонь з метою самозахисту після спроби відібрати зброю у чоловіка, якого місцева поліція назвала громадянином США.

 

Теги: #міннеаполіс #вбивство #сша #протести #ситуація

