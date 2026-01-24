Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА
На лівому березі в Києві через дефіцит електроенергії зачинені чотири станції метрополітену, потяги курсують з інтервалом 12 хв, повідомляє пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).
"Через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу на "червоній" лінії метро – тимчасові зміни руху поїздів", - сказано в повідомленні.
Зокрема, поїзди курсують між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом 7-9 хвилин.
А поїзди з "Дарниці", "Лівобережної" та "Арсенальної" курсують з інтервалом 12 хвилин.
Між тим, зачинені станції: "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк" та "Дніпро".
У КМДА наголосили, що наразі рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі. Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора.