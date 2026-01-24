"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

Аварійні відключення електроенергії в кількох областях України запровадило НЕК "Укренерго" через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі, йдеться у повідомлені компанії у суботу.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – наголосило "Укренерго" без уточнення областей.

ДТЕК повідомив, що наразі в Києві 88 тис. родин тимчасово без світла після масованої російської атаки.