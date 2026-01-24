Знову майже 6 тис. будинків Києва без опалення після нічної ворожої атаки - Кличко

Фото: Київська міська рада

Мер Віталій Кличко повідомляє, що в Києві внаслідок ворожої атаки знову майже 6 тис. будинків перебувають без опалення.

"Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення", - написав він у телеграмі.

За словами мера, більшість з будинків ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому. Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян, додав Кличко.