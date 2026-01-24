Інтерфакс-Україна
Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 29 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 756 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він в телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Тернуватому, Різдвянці, Таврійському, Юрківці, Любицькому, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці та Чарівному.

Він додав, що 483 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Розумівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку та Солодке.

Також 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Новоданилівки, Чарівного, Святопетрівки та Нового Запоріжжя, а 251 артилерійський удар нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Крім того, надійшло 99 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

