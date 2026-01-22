Кількість постраждалих внаслідок удару ворога по Камишувасі зросла до десяти - ОВА

Кількість людей, поранених внаслідок російського удару по Камишувасі Запорізької області, зросла до десяти, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі ввечері четверга.

"Кількість постраждалих через атаку ворога на Комишуваху зросла. Вже 10 поранених, серед них 8 жінок та 2 чоловіків. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях - проходять обстеження, четверо - від госпіталізації відмовилися", - написав Федоров у Телеграмі.

Як повідомлялося раніше, одна людина внаслідок цієї атаки загинула.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/32419