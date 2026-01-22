Інтерфакс-Україна
Події
20:59 22.01.2026

Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/22

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом із депутатами політсили у День Соборності України передали дрони та техніку підрозділам 14-ти бригад Сил оборони.

Загальна вартість допомоги становить 30 млн грн, з яких майже 13 млн грн на дрони виділила партія "Європейська Солідарність". За даними політсили, понад 2,5 тис. її членів нині воюють на фронті, повідомляється на сайті політсили.

"День Соборності України — це день, який символізує єдність. І забезпечується вона нашими воїнами, які тримають фронт", – зазначив політик.

Цього разу військові отримали 125 комплексів крилатих дронів "Блискавка", що працюють на значну тилову відстань, а також 555 FPV-дронів (зокрема на оптоволокні), 66 генераторів, 65 зарядних станцій, 35 комплектів Starlink, монітори, ноутбуки та іншу електроніку.

По техніку прибули представники 14-ї, 116-ї, 72-ї, 152-ї та 159-ї механізованих бригад, 78-ї та 95-ї десантно-штурмових, 25-ї повітряно-десантної, окремого центру ССО, 47-ї артилерійської, 73-го центру ССО, 5-ї штурмової, 421-го батальйону безпілотних систем та 26-го дивізіону річкових катерів.

Лідер "Євросолідарності" нагадав про корупційні скандали, які, за його словами, "підривають довіру всередині країни", згадавши "Міндічгейт", "бакановгейт", "шурмагейт" та "фламінгогейт".

 

