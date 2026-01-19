Інтерфакс-Україна
Події
15:41 19.01.2026

Сили оборони стримують ворога на півночі Покровська та Мирнограда, за тиждень знищено 370 окупантів – 7 корпус ДШВ

Українські військові ліквідували та поранили 370 окупантів на покровському напрямку минулого тижня, знищили та пошкодили 86 од. авто- та мототранспорту, 20 гармат та САУ, знищили та посадили майже 1400 ударних БпЛА противника, повідомляє пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ) у понеділок.

"З початку грудня внаслідок активних штурмових дій оперативний резерв рф – підрозділи 76-ї псковської десантної-штурмової дивізії – вже поніс відчутні втрати. Це змушує ворога насичувати додаткові підрозділи для підтримки наступального потенціалу. За наявною інформацією, на напрямку Покровська росія хоче здійснити поповнення втрат до кінця січня у кілька етепів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти накопичують техніку в окупованій Новогродівці для продовження штурму Мирнограда. "У подальшому противник планує задіяти ці сили та засоби для продовження штурмових дій, зокрема "верхнього" Мирнограду. Сил оборони працюють над своєчасним виявленням і знищенням цієї техніки", - йдеться в зведенні.

При цьому Сили оборони стримують противника в північній частині міста, як і в сусідньому Покровську. "У Покровську Сили оборони стримують противника, який малими групами намагається проникнути у північну частину міста, вище залізниці, та закріпитися. Через наші контрдії ворогу не вдається достатньо накопичити сили у районі промзони на північному заході міста. Таким чином, ворог не здатен проводити відкриті прямі штурми Гришиного, яке наразі є однією з пріоритетних цілей в Покровській агломерації. Натомість противник продовжує діяти малими піхотними групами, намагаючись рухатися лісосмугами та наблизитися до Гришиного з півдня. У Мирнограді Сили оборони стримують противника у північній частині міста", - розповіли у 7-му корпусі ДШВ.

