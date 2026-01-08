Під Покровськом знищили опорний пункт армії РФ

У місті Родинське бійці спецпідрозділу "Омега-Захід" за підтримки підрозділів Нацгвардії ліквідували черговий опорний пункт російських військ, повідомляє 14 бригада оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина".

"Бійці спецпідрозділу "ОМЕГА-ЗАХІД" провели блискавичний штурм укріпленої будівлі. Вогневе прикриття та підтримку операції забезпечували гвардійці 14-ї бригади "Червона Калина" та бійці батальйону імені Сергія Кульчицького", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що окупанти намагалися забарикадуватися всередині, але після застосування "ТМ-ок" та зухвалого заходу штурмових груп, впиратись було вже нікому.

"Результат: об’єкт зачищено, ворога знищено, є полонений. Співпраця підрозділів = смерть окупантам", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ChervonaKalynaBrigade/3949