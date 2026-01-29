Інтерфакс-Україна
Події
04:45 29.01.2026

Мерц: Вступ України в ЄС 1 січня 2027р. неможливий - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить шансів на якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу, передає NW.

"Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо", - сказав Мерц після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні.

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. І як правило, цей процес зазвичай займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу. Однак це довгостроковий процес.

"Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний", - резюмував канцлер ФРН.

Джерело: https://www.nw.de/nachrichten/politik/24157675_Liveticker-Merz-Keine-Chance-fuer-schnellen-EU-Beitritt-der-Ukraine-LT.html

Теги: #вступ #єс #мерц

