Події
00:38 28.01.2026

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Частина партії генераторів Європейського Союзу, яка вже надходить в Україну, буде спрямована на підтримку критичної інфраструктури громад у десяти областях, найбільше постраждалих від обстрілів РФ, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Загалом громади отримають 447 одиниць обладнання: 445 генераторів малої потужності (13,75 кВт та 15 кВт) та два промислові агрегати (понад 200 кВт). Обладнання буде спрямоване до прифронтових та постраждалих від обстрілів регіонів: Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Дніпропетровської та Київської областей.

"Ми зараз проходимо через найскладніший енергетичний виклик. Ворог цілеспрямовано намагається позбавити нас базових речей: світла і тепла в домівках, води в кранах. Але кожна така поставка, як сьогоднішня, — наша спільна відповідь на цей терор. Пріоритет — соціальні та медичні заклади, укриття і пункти обігріву. Обладнання допоможе в роботі котелень, водонапірних об’єктів, очисних споруд, артезіанських свердловин", - зазначив Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Передане обладнання підтримає роботу лікарень, пунктів незламності та об’єктів водо- і теплопостачання. До Києва вже доставлено 148 генераторів, до Кропивницького — 152 одиниці, решта техніки перебуває в дорозі та найближчим часом буде розподілена між громадами, йдеться в офіційному Телеграм-каналі Міністерства розвитку громад та територій України.

Як повідомлялося, партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула у вівторок в Київ для відновлення електропостачання в українських населених пунктах. Вже 300 генераторів зі 447 анонсованих Єврокомісією знаходяться в Україні.

Джерело: https://t.me/MinDevUA/13446

Теги: #генератори #допомога #єс #області

