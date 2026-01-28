Внаслідок атаки ворожого БпЛА на Одещині виникла пожежа на території православного монастиря

Ворожий безпілотник завдав удару по православному монастирю в Київському районі Одещини, внаслідок чого виникла пожежа, повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні Кіпера у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13810