00:56 28.01.2026

Внаслідок атаки ворожого БпЛА на Одещині виникла пожежа на території православного монастиря

Ворожий безпілотник завдав удару по православному монастирю в Київському районі Одещини, внаслідок чого виникла пожежа, повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні Кіпера у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13810

