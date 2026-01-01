РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини напередодні Нового року — ОВА

Російські війська за кілька хвилин до Нового року атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одеської області, вкрай важливу для цивільного населення, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з обʼєктів виникла пожежа. Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси", — зазначив Кіпер у Телеграм-каналі.

До ліквідації наслідків атаки залучені відповідні служби, які працюють у посиленому режимі.

