Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у Давосі, повідомив про термінову мобілізацію нових пакетів міжнародної допомоги для посилення української стійкості.

"Фокус - забезпечення допомоги для підтримки української енергетики на тлі щоденного російського ракетного терору. Для допомоги українським сім'ям, для допомоги Україні. українській системі енергетичній, аби в домівках було світло, було тепло. ..Вже є перші підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам, які демонструють всьому світу зразки мужності і вмілості у відновленні нашої енергетики", - сказав Сибіга у відеозверненні у своєму Instagram.

За словами міністра, енергетика, оборона і справедливий мир будуть у центрі всіх зустрічей на полях форуму у Давосі.

Пізніше у Facebook Сибіга перелічив конкретні пакети енергетичної підтримки від партнерів, серед яких: Італія, Бельгія, Чехія, Румунія, Болгарія, Данія, Хорватія, ЄС, Швейцарія, Молдова, Норвегія, Німеччина, Австрія, Велика Британія, Литва, Польща, Грузія, Вірменія

"Продовжуємо залучати енергетичну допомогу для українців на тлі російського зимового терору. У цьому пості не буде обіцянок чи гасел, лише конкретні цифри залученої допомоги, конкретні пакети для забезпечення стабільної роботи енергетичного сектору в умовах триваючих атак РФ та пікового зимового навантаження", - написав очільник відомства.

Сибіга звітував сьогодні президенту України про конкретні результати дипломатичної системи - станом на понеділок, 19 січня. Він наголосив, що "робота з залучення підтримки триває 24/7".

Так, оголошена допомога від Італії: у січні 2026 року розпочала передачу промислових бойлерів для систем теплопостачання. Перша фаза допомоги передбачає постачання близько 80 промислових бойлерів (від 550 до 3000 кВТ). Обладнання призначене для використання у громадах, де пошкоджено або зруйновано централізовані системи теплопостачання.

Королівство Бельгія: бельгійське федеральне агентство розвитку "Enabel" у січні 2026 року надало гуманітарну допомогу - 22 мобільні котельні. Крім того, передано три генератори (Київ, Одеса, Фастів) потужністю 200 кВт та 40 кВт.

Чехія: в рамках проєкту "Тепло та світло для України" організація Post Bellum зібрала кошти та закупила 36 генераторів, які передано містам Львів, Тернопіль, Київ, Дніпро, Миколаїв, Херсон. Планується, що збір буде продовжено. Організація Людина в біді/Člověk v tísni у партнерстві з SOS Ukraine уклали договір з американськими партнерами на отримання гранту у розмірі 850 тис. євро з метою закупівлі енергетичного обладнання для України (котельні, пункти незламності тощо).

Румунія: відправлено на адресу Сумської ОВА гуманітарний вантаж вартістю близько 20 тис євро, переданий румунською енергетичною компанією Expert Petroleum. Вантаж, отриманий Сумською ОВА 19 січня, містив 15 потужних акумуляторних станцій ECOFLOW та дизельний генератор.

Болгарія: посольство України в Республіці Болгарія передало 17 генераторів різної потужності.

Данія: ГО Bevar Ukraine (Данія) передала промислові джерела безперебійного живлення (дві станції потужністю 100 кВт та 80 кВт), а також генератор потужністю 22 кВт, який буде передано одній із лікарень міста Києва.

Хорватія: передали 2 потужні генератори для Сумської ОВА. Готується відправка ще двох генераторів великої потужності для Київської та Сумської областей.

Європейський Союз: у січні 2026 року ухвалено рішення про передачу 445 генераторів із запасів rescEU.

Швейцарія: опрацьовується доставка найближчим часом в Україну 4 аварійних електрогенераторів середньої потужності від кантону Тургау.

Молдова: 16 січня передали 14 генераторів для потреб Сумської області.

Литва: упродовж січня 2026 року передала додаткове енергетичне обладнання, включно з генераторами, електротехнічними компонентами та обладнанням для аварійних ремонтів об’єктів енергетичної інфраструктури, а також засобами для локальної генерації.

Польща: у січні 2026 року забезпечила передачу дизельних генераторів для резервного електропостачання об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери, зокрема за участі державних і громадських ініціатив. Зокрема "Тепло для Києва", про яку я вже розповідав, і в рамках якої зібрали понад мільйон доларів.

Грузія: передали Сумській ОВА 9 промислових генераторів на суму понад 553 тис. доларів.

Вірменія: 10 мобільних інверторів-генераторів будуть передані дошкільним і шкільним навчальним закладам і медичним установам у прифронтових регіонах.

Також Сибіга нагадав. що окремі держави-партнери, зокрема Норвегія (200 млн доларів), Німеччина та Австрія (60 млн євро), та Велика Британія (20 млн фунтів), у січні 2026 року зосередили підтримку на фінансуванні енергетичного сектору України, що використовується для закупівлі обладнання, техніки та ресурсів для стабілізації роботи енергосистеми.

"Робота триває, список оновлюємо, до всіх партнерів, громад, організацій у світі звертаємося. Всі наші посольства та генконсульства залучені. Буду і надалі повідомляти про конкретні результати, нові пакети та рішення. Вдячний усім благодійникам і нашим партнерам, які допомагають нам пройти цю важку зиму. Ми завжди памʼятатимемо про цю щиру підтримку, про тепло ваших сердець в найхолодніший час нашої історії", - зазначив міністр.

Він також публікував фото. на якому зображені хорватські генератори, коли їх завантажували для відправки в Україну. Зараз вони уже працюють в Сумах.

