Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути дуже уважними найближчими днями і не ігнорувати повітряні тривоги.

"Цими днями треба бути і надалі дуже уважними. Росія підготувалась до удару, удару масованого і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", - наголосив Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.