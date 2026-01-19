Інтерфакс-Україна
Події
21:12 19.01.2026

Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути дуже уважними найближчими днями і не ігнорувати повітряні тривоги.

"Цими днями треба бути і надалі дуже уважними. Росія підготувалась до удару, удару масованого і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", - наголосив Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.

 

Теги: #удари #зеленський

