20:01 19.01.2026

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасово виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Євгенія Хмари. Про це президент написав в телеграм-каналі.

"Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу", - написав Зеленський за результатами зустрічі.

Крім того, президент заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", - написав Зеленський.

 

Теги: #сбу #зеленський #доповідь

