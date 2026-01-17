Зеленський: ГУР доповів про плани РФ щодо ударів по підстанціях українських АЕС

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко доповів про підготовку російських ударів по енергетиці й інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, що обслуговують атомні електростанції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Передусім про визначені завдання для російської армії. Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції. Кожен такий російський удар по енергетиці в умовах такої жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових держав, зокрема Сполучених Штатів, для закінчення цієї війни. Україна – максимально конструктивна в дипломатії, Росія – зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.