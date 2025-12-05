Інтерфакс-Україна
Події
18:55 05.12.2025

Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

1 хв читати
Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам
Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам.

"Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам. Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він також повідомив про напрацювання форматів подальшого розвитку державних інституцій України.

Теги: #малюк #зеленський #доповідь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 05.12.2025
Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

12:42 05.12.2025
Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

15:15 04.12.2025
Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

15:08 04.12.2025
Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

14:20 04.12.2025
Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць

Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць

21:03 03.12.2025
Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

20:59 03.12.2025
Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

16:11 03.12.2025
Зеленський про ухвалення бюджету: є свідчення для партнерів, що підстав для нестабільності в Україні не буде

Зеленський про ухвалення бюджету: є свідчення для партнерів, що підстав для нестабільності в Україні не буде

15:49 03.12.2025
Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

12:22 03.12.2025
Зеленський: після Брюсселя Умєров і Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Трампа в США

Зеленський: після Брюсселя Умєров і Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Трампа в США

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

ОСТАННЄ

Питання керівника "Оператора ГТС України" вирішуватиме оновлена наглядова рада – Мінекономіки

Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

Трамп отримав "Премію миру" та медаль FIFA

Представники Херсонської ОВА та МВС обговорили ліквідацію наслідків російських ударів по Херсонській ТЕЦ

В Україну за посередництвом Меланії Трамп вдалося повернути 7 дітей з ТОТ – омбудсмен

На НВМК висадили частину майбутньої Алеї дубів на честь полеглих воїнів - Мінветеранів

Матеріали про порушення прав військових в окремих підрозділах мають отримати подальшу правову оцінку – командування Сухопутних військ

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА