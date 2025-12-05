Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам.

"Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам. Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він також повідомив про напрацювання форматів подальшого розвитку державних інституцій України.