Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

Фото: Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника глави Офісу президента Павла Паліси щодо рішень, які потрібні для посилення фронтових позицій та української армії.

"Буде й подальше посилення наших бойових підрозділів, а також нашої всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. Готуємо відповідні питання на Ставку найближчим часом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, за рік досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів, зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту.

"Також у процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і очікуємо зараз перших детальних звітів за грудень", - додав він.

Зеленський також підписав укази про відзначення воїнів державними нагородами.