Інтерфакс-Україна
Події
11:07 16.01.2026

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль
Фото: @dshmyhal Facebook

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко - на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Ситуація дуже складна. По окремих містах та регіонах підготовку до зими було провалено. За ці два дні на посаді побачив, що багато речей відверто пробуксовують. Будемо в активному режимі наводити порядок, прискорювати процеси", – сказав Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Як повідомлялося, під час виступу у Раді в день свого призначення 14 січня Шмигаль наголосив, що Київ провалив підготовку до зими.

