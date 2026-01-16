Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

Україна та Албанія, під час зустрічі Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки з Міністеркою з питань Європи та закордонних справ Республіки Албанія Елісою Спіропалі, домовилися про поглиблення співпраці у війні проти РФ, підтримку енергетичної сфери та розвиток економічних відносин, а також обговорили участь Албанії у програмі PURL — ініціативі США та НАТО з постачання Україні критично важливого озброєння.

Під час зустрічі сторони обговорили координацію зусиль на шляху до членства обох країн у ЄС та підтримку України в енергетичній сфері. Українська сторона висловила вдячність Албанії за солідарність і допомогу, а також наголосила на важливості подальшої координації в межах євроінтеграційного процесу

"Сьогодні надзвичайно важливо не обмежуватися політичними деклараціями, а наповнювати наше партнерство конкретним змістом. Ми високо цінуємо підтримку Албанії та її готовність бути поруч з Україною у найскладніші моменти. Попереду – багато практичної роботи, зокрема в економічній сфері та в контексті відбудови", — зазначив віцепрем’єр-міністр

Під час візиту до Києва Міністерка закордонних справ Албанії заявила про прагнення її країни долучитися до програми PURL, спрямованої на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування постачання американського озброєння та обладнання членами НАТО.

"Зі свого боку міністерка закордонних справ Албанії підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема на її шляху до членства в ЄС, у процесі відновлення та розвитку економічної співпраці. Сторони також обговорили перспективи поглиблення торговельно-економічних відносин, зокрема можливість опрацювання двосторонньої Угоди про вільну торгівлю", - йдеться на сторінці Офісу віцепремʼєра у Фейсбуці.