Інтерфакс-Україна
Події
08:03 16.01.2026

Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

2 хв читати
Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

Україна та Албанія, під час зустрічі Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки з Міністеркою з питань Європи та закордонних справ Республіки Албанія Елісою Спіропалі, домовилися про поглиблення співпраці у війні проти РФ, підтримку енергетичної сфери та розвиток економічних відносин, а також обговорили участь Албанії у програмі PURL — ініціативі США та НАТО з постачання Україні критично важливого озброєння.

Під час зустрічі сторони обговорили координацію зусиль на шляху до членства обох країн у ЄС та підтримку України в енергетичній сфері. Українська сторона висловила вдячність Албанії за солідарність і допомогу, а також наголосила на важливості подальшої координації в межах євроінтеграційного процесу

"Сьогодні надзвичайно важливо не обмежуватися політичними деклараціями, а наповнювати наше партнерство конкретним змістом. Ми високо цінуємо підтримку Албанії та її готовність бути поруч з Україною у найскладніші моменти. Попереду – багато практичної роботи, зокрема в економічній сфері та в контексті відбудови", — зазначив віцепрем’єр-міністр

Під час візиту до Києва Міністерка закордонних справ Албанії заявила про прагнення її країни долучитися до програми PURL, спрямованої на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування постачання американського озброєння та обладнання членами НАТО.

"Зі свого боку міністерка закордонних справ Албанії підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема на її шляху до членства в ЄС, у процесі відновлення та розвитку економічної співпраці. Сторони також обговорили перспективи поглиблення торговельно-економічних відносин, зокрема можливість опрацювання двосторонньої Угоди про вільну торгівлю", - йдеться на сторінці Офісу віцепремʼєра у Фейсбуці.

 

Теги: #purl #співпраця #албанія #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 16.01.2026
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

07:38 16.01.2026
Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

21:57 15.01.2026
Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

20:53 15.01.2026
"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

14:31 15.01.2026
Албанія вивчає можливість долучитися до програми PURL - глава МЗС

Албанія вивчає можливість долучитися до програми PURL - глава МЗС

10:14 15.01.2026
СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

21:57 14.01.2026
Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

19:40 14.01.2026
Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

17:51 14.01.2026
Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

14:20 14.01.2026
Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

ОСТАННЄ

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинув чоловік, постраждали 11 осіб

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

За добу війська РФ обстріляли Харків і 10 населених пунктів області, є поранена — ОВА

ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА