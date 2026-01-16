Інтерфакс-Україна
Події
13:05 16.01.2026

В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

В Україні у суботу, 17 січня, без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° морозу, в північній частині, на Хмельниччині та Вінниччині місцями 22-25°, вдень 9-14° морозу; на півдні та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві у суботу без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 12-14° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 січня найвища температура вдень була 8,7° в 1993 р., найнижча вночі -24,9° в 1940 р.

У неділю, 18 січня, в Україні без опадів, лише в Криму та Приазов’ї місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, в північній частині місцями 22-25°, вдень 9-14° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

В Києві у неділю без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 12-14° морозу. 

Теги: #вихідні #мороз #прогноз_погоди

