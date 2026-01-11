В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

В понеділок, 12 січня, в більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу. На решті території вночі 12-17°, вдень 7-12° морозу.

В Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 13-15° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 січня в Києві була зафіксована в 2005 році і склала 9,2°, найнижча вночі – 26,9° нижче нуля в 1950 році.

У вівторок, 13 січня, в Україні без істотних опадів, лише в західних областях невеликий сніг.

У більшості західних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у північних областях вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу. У південній частині вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 12-17° морозу, вдень 7-12°, на Прикарпатті та Закарпатті 4-9° морозу.

В Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 13-15° морозу.