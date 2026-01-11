Інтерфакс-Україна
Події
12:47 11.01.2026

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

1 хв читати
В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

В понеділок, 12 січня, в більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу. На решті території вночі 12-17°, вдень 7-12° морозу.

В Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 13-15° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 січня в Києві була зафіксована в 2005 році і склала 9,2°, найнижча вночі – 26,9° нижче нуля в 1950 році.

У вівторок, 13 січня, в Україні без істотних опадів, лише в західних областях невеликий сніг.

У більшості західних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у північних областях вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу. У південній частині вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 12-17° морозу, вдень 7-12°, на Прикарпатті та Закарпатті 4-9° морозу.

В Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 13-15° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 09.01.2026
В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

13:10 08.01.2026
Снігопади очікуються в Україні в найближчі дні, на південному сході – дощі, у суботу різке похолодання

Снігопади очікуються в Україні в найближчі дні, на південному сході – дощі, у суботу різке похолодання

13:04 07.01.2026
Україну замете снігом, місцями з хуртовиною, у південних областях - дощ

Україну замете снігом, місцями з хуртовиною, у південних областях - дощ

13:23 05.01.2026
Найближчі дні в Україні очікуються сніжними, у вівторок з дощем, на дорогах ожеледиця

Найближчі дні в Україні очікуються сніжними, у вівторок з дощем, на дорогах ожеледиця

13:15 03.01.2026
На півдні, сході та в центральних областях України у неділю мокрий сніг та дощ, ожеледиця

На півдні, сході та в центральних областях України у неділю мокрий сніг та дощ, ожеледиця

14:09 01.01.2026
У найближчі дні морози в Україні відступлять

У найближчі дні морози в Україні відступлять

12:38 30.12.2025
В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

13:03 29.12.2025
Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

13:05 28.12.2025
Початок останнього тижня в 2025 році буде сніжним, але не надто холодним, на дорогах ожеледиця

Початок останнього тижня в 2025 році буде сніжним, але не надто холодним, на дорогах ожеледиця

13:02 26.12.2025
В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

ВАЖЛИВЕ

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ОСТАННЄ

УЧХ допомагав деблокувати авто зі снігових пасток на Житомирщині

Голова освітнього комітету допускає позбавлення права на відстрочку чоловіків віком 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти

У Рамзана Кадирова відмовили нирки, у Кремлі обговорюють кандидатів на нового ватажка Чечні – джерело в ГУР

У центрі Харкова завершено аварійно-рятувальні роботи на місці вибухів 2 січня

В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

УЧХ розгорнув мобільні теплопункти у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА