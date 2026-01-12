12 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 січня в Україні знаменна та пам’ятна дата - День українського політв’язня.

У Великій Британії – Плужний понеділок, в Японії – День повноліття, у США - День четвертокласника.

Ще сьогодні День дотримання новорічних обіцянок, День наполегливої роботи, День гарячого чаю, День без глютену.

Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни.

День 1419 Російська агресія - Day 1419 Russian aggression

День українського політв’язня

Неофіційна пам’ятна дата, відзначається щороку з 1975 р. за ініціативою В. Чорновола на честь осіб, яких було заарештовано через політичні переконання.

У січні 1972 року в Україні почалася масштабна хвиля арештів українських дисидентів, яка увійшла в історію як "великий погром". Радянська влада жорстко придушувала діяльність українських правозахисників, членів дисидентських організацій, таких як Українська Гельсінська група. Репресії були спрямовані проти тих, хто відстоював національну ідентичність, мову та культуру, виступав проти русифікації та політичного гноблення.

У незалежній Україні цей день зберігся як символічна подія, яка нагадує про ціну свободи та необхідність захисту прав людини. На жаль, проблема політв’язнів актуальна й сьогодні. У контексті російської агресії та окупації частини територій України, багато українців стали політичними в’язнями Кремля. Їх підтримка, міжнародний тиск і боротьба за їх звільнення є важливими завданнями для держави та суспільства.

День українського політв’язня наголошує на єдності, солідарності й нагадує про те, що боротьба за права людини триває.

Плужний понеділок

Плужний понеділок у Великій Британії відзначають у перший понеділок після Дванадцятої ночі Різдва та Водохреща. Це багата традиція в англійській сільськогосподарській історії, що знаменує собою закінчення різдвяного періоду для сільськогосподарських громад Англії.

День наполегливої роботи

День наполегливої роботи (Work Harder Day) відзначають 12 січня щороку. Це день, присвячений інтенсифікації зусиль як у професійних, так і в особистих починаннях.

Народилися в цей день:

280 років від дня народження Йоганна Генріха (Гейнріха) Песталоцці (1746–1827), швейцарського педагога, одного з основоположників дидактики початкового навчання;

170 років від дня народження Джона Сінгера Сарджента (1856–1925), американського живописця;

160 років від дня народження Василя Івановича Харцієва (1866–1937), українського вченого, мовознавця, теоретика літератури, педагога;

150 років від дня народження Джека Лондона (справж. – Джон Ґріффіт Чейні) (1876–1916), американського письменника, публіциста;

30 років від дня народження Івана Голубки (1996-2023), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1939 - У Полтаві починають курсувати перші шість таксі;

1964 - Римський Папа Павло VI призначає митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви;

1965 - Мер міста Торонто (Канада) підписує прокламацію про проголошення 22 січня "Днем української незалежності";

1967 - Уперше кріоноване тіло людини — професора психології Університету Каліфорнії Джеймса Бедфорда;

1974 - В'ячеслав Чорновіл звертається з заявою до голови президії Верховної Ради УРСР, в якій повідомлялось, що від 12 січня 1972 року (дня його арешту і початку широких репресій проти течії шістдесятників в українському літературно-громадському житті), він щорічно, як в ув'язненні, так і після, відзначатиме одноденним голодуванням аж до справедливого перегляду його та інших аналогічних справ;

1998 – Дев’ятнадцять країн - членів Євросоюзу підписують протокол про заборону клонування людини;

2007 - Китай створює власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років;

2008 - Створено кримськотатарську вікіпедію;

2024 - Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуває до Києва із військовою допомогою для України та підписує із главою держави Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду, яка буде чинною до моменту вступу України в НАТО.

Церковне свято:

Святої мучениці Тетяни

Тетяна народилася в кінці II століття в Римі в родині аристократів. Її батько був таємним християнином і виховав донку в християнській вірі. Коли Тетяна досягла повноліття, вона вирішила присвятити своє життя Богу і стала дияконисою в Римській церкві.

Тетяна допомагала хворим, бідним і ув'язненим, а також вела активну проповідницьку діяльність. 229 року імператор Александр Север розпочав гоніння на християн, Тетяну було схоплено та піддано тортурам. Вона не відмовилася від своєї віри і була страчена в січні 230 року.

Цього дня Святій Тетяні обов'язково молилися про успіхи в навчанні і роботі. Існувало повір'я, якщо молода пара одружиться, то буде жити разом довго і щасливо.

Іменини:

Ілля, Макар, Петро, Тетяна.

З прикмет цього дня:

У цей день дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде лютий; сонце зійшло рано — вже скоро потепління; вночі зоряне небо — до ранньої весни; сніг іде — літо буде дощовим.