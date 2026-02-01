Міністр оборони Німеччини: припинення підтримки України обійдеться дорожче, ніж допомога зараз

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що припинення підтримки України матиме серйозні наслідки і обійдеться Німеччині значно дорожче, ніж продовження допомоги.

За словами Пісторіуса, згуртованість стосується не лише внутрішнього життя країни, а й її зовнішньої позиції. Він підкреслив: "І тому так важливо, щоб ми, як Федеративна Республіка Німеччина, чітко стояли на боці НАТО, щоб ми стояли на боці підтримки України, навіть якщо це коштує багато грошей".

Міністр оборони попередив, що припинення підтримки України матиме серйозні наслідки.

"Я також кажу, що зупинка цього матиме два наслідки. По-перше, завтра Україна була б мертва, а по-друге, це коштувало б нам набагато дорожче, ніж підтримка зараз", - зазначив Пісторіус.