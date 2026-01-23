Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

Єдність та лідерство країн Нордично-балтійської вісімки (NB8) посилають потужний сигнал, що агресія РФ на тлі атак критичної інфраструктури України не буде нормалізована, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"У той час, коли Росія навмисно атакує електроенергію, опалення, водопостачання та ядерну безпеку, єдність та лідерство, продемонстровані NB8, посилають потужний сигнал: агресія не буде нормалізована, а злочини проти цивільного населення не будуть зустрінуті мовчанням", - написав він у соцмережі Х в п'ятницю.

Сибіга подякував союзникам з NB8 за цю рішучу спільну заяву та непохитну солідарність з Україною та заявив, що Україна глибоко цінує непохитну політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку, яку надають держави Північної Європи та Балтії.

Між тим, міністри закордонних справ країн-учасниць NB8 зробили спільну заяву щодо атак РФ на інфраструктуру України, які становлять серйозну загрозу для ядерної безпеки.

"Атаки Росії на українські міста та критично важливу енергетичну інфраструктуру спрямовані на відключення електроенергії, опалення та водопостачання, порушують міжнародне гуманітарне право та можуть вважатися воєнними злочинами. Атаки, пов'язані з інфраструктурою ядерної енергетики, ставлять під серйозну загрозу ядерну безпеку", - йдеться у спільному комюніке у соцмережі Х.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2014791869415198740

https://x.com/Tsahkna/status/2014771198261927945