Президент Єврокомісії: робота над аспектами мирних переговорів для України просувається успішно. Наступний крок за РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що робота над пакетами пропозицій для України у сфері безпеки та процвітання просувається успішно, відповідь зараз за Росією.

Про це вона сказала у п’ятницю ранком по завершенню позачергового засідання Європейської ради, скликаної через дії президента США Дональда Трампа по відношенню до країн Європейського союзу.

За словами фон дер Ляєн, питання підтримки України також було предметом обговорення лідерів під час цього засідання. "Робота над пакетами безпеки та процвітання або аспектами мирних переговорів також просувається успішно. Як ви знаєте, гарантії безпеки, які ми обговорювали, серед іншого, на зустрічі в Парижі 6 січня, принесли хороший прогрес. І тепер ми чекаємо на відповідь Росії", - повідомила президент Європейської комісії.

Щодо пакету процвітання, то, за словами фон дер Ляєн, переговорники "близькі до угоди зі Сполученими Штатами та Україною щодо єдиної єдиної системи забезпечення процвітання". "Виглядає так, як ми можемо підвищити процвітання України, як тільки буде досягнуто припинення вогню або миру. І дозвольте мені поділитися деякими деталями цього єдиного документа", - продовжила вона.

Президент Європейської комісії розповіла, що мова йде про "єдиний документ, що представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України". "Він фактично спирається на роботу Світового банку з оцінки потреб і пропонує відповідь, яка побудована навколо п'яти різних стовпів", - деталізувала фон дер Ляєн.

Першим напрямком вона назвала це підвищення продуктивності шляхом проведення реформ, сприятливих для бізнесу, та посилення ринкової конкуренції. "Другий напрямок спрямований на прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС шляхом реформ у ключових секторах економіки. Третій напрямок - це значне збільшення інвестицій. І тут інвестиційна структура для України, частина Ukraine facility, вже діє. Ми можемо використовувати структури, які ми вже побудували з початку війни. Досі це був основний інвестиційний інструмент ЄС для країни, і він явно дає результати", - повідомила президент Європейської комісії.

Четвертий напрямок, за словами фон дер Ляєн, стосується посилення координації донорів, оскільки "нам потрібні не лише державні кошти, а й приватні інвестиції". "І тут у нас також є надійна та перевірена структура, яка вже існує через платформу донорів для України. Ця платформа донорів об’єднує країни G7, Європейську Комісію, Україну та інших партнерів. І нарешті, щоб доповнити все це заради процвітання України, п'ятий стовп стосується фундаментальних реформ, що є передумовою. Це означає зміцнення верховенства права, активізацію антикорупційних зусиль та модернізацію державного управління, оскільки саме так ми можемо побудувати довіру та довіру наших партнерів, а довіра інвесторів має першочергове значення. Тож ця угода щодо рамкової програми процвітання є дуже важливою віхою", - наголосила вона.

Президент Європейської комісії констатувала, що зараз ЄС "активно готує майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни". "Це потужний сигнал нашому хороброму сусіду та партнеру у скрутний час", - додала фон дер Ляєн.

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що у світлі атак РФ на цивільну та енергетичну інфраструктуру, ЄС подвоює підтримку України. "Цього тижня ми розгортаємо 447 аварійних генераторів, загальна кількість яких становить 3,7 млн, для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб", - деталізувала президент Європейської комісії.