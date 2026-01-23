Інтерфакс-Україна
Події
01:31 23.01.2026

Трамп схвально відгукнувся про намір Путіна сплатити внесок за членство в Раді миру замороженими активами

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про намір Путіна сплатити внесок за членство в заснованій Трампом Раді миру ха рахунок заморожених активів РФ. Про це Трамп сказав, повертаючись з Давосу, на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами, яке транслював YouTube-канал Білого дому.

На запитання репортера чи дозволить Трамп Путіну заплатити за вступ до Ради миру замороженими російськими активами, американський президент відповів, що це "дуже цікаво".

"Якщо він використовує свої гроші, я думаю, це нормально. Він збирається приєднатися до Ради миру і зробити внесок у розмірі мільярда доларів. Якщо він використовує свої гроші, це чудово", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8xERuYqAbVs

Теги: #сша #путін #активи #трамп #рф

