Україна та Польща узгодили у Давосі першочергові кроки з підготовки URC-2026

Україна та Польща створять спільну робочу групу та призначать операційного координатора для підготовки Конференції з відновлення України (URC-2026), яка відбудеться в Польщі не раніше червня.

Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, відповідну домовленість було досягнуто у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму міністром Олексієм Соболевим та віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою з міністром фінансів та економіки Польщі Анджеєм Доманським.

"Уряд України вдячний Польщі за готовність провести URC-2026. Підготовка до конференції вже розпочата, зокрема, ми сформували організаційні команди як на урядовому, так і на операційному рівнях. Також ми вітаємо Польщу із приєднанням до Української донорської платформи, що забезпечить подальше зміцнення нашої співпраці", – зазначив Соболев.

Качка додав, що українська сторона налаштована на тісну координацію з польськими партнерами для формування практичного, орієнтованого на результат порядку денного. Окремо він відзначив важливість тісної координації з Польщею для узгодження підходів до відбудови України та її подальшої інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

Також сторони обговорили концепцію майбутньої URC, яка попередньо передбачатиме п’ять основних тем: бізнес, людський капітал, місцеві реформи, реформи ЄС та безпека і оборона.

Соболев також висловив зацікавленість у подальшій фінансовій співпраці, зокрема, щодо використання кредиту від Польщі розміром 1 млрд злотих (приблизно EUR230 млн) на "Зелену реконструкцію" та "Модернізацію прикордонної інфраструктури" для сприяння торгівлі.

Як зазначається у релізі, міністр Анджей Доманський зазначив, що уряд Польщі зацікавлений інвестувати у проекти з реконструкції в Україні. Зокрема, сторони обговорили можливість спільного з польським Агентством промислового розвитку (ARP S.A.) управління або надання технічних консультацій щонайменше трьом промисловим паркам у західній та центральній Україні.

В свою чергу українська сторона запропонувала створити Фонд спільного підприємства між ARP S.A. та Ukraine Investment Framework (2-й компонент Ukraine Facility) для забезпечення акціонерного фінансування польсько-українських виробничих спільних підприємств.

Сторони також обговорили співпрацю з польськи банком BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) щодо зниження ризиків та підтримки МСП, зокрема, розширення Фінансового інструменту світової стійкості (FIWR). Також йшлося про технічну допомогу у перетворенні Фонду розвитку підприємництва (BDF) України на повнофункціональний Національний інститут розвитку. Українська сторона запропонувала створити "Фонд гарантій кредитування" спеціально для польських інвесторів, які виходять на український ринок.

Як повідомлялося, попередня URC-2025 пройшла у Римі 10-11 липня. URC-2024 була проведена у Німеччині 11-12 червня, URC-2023 – у Лондоні 21-22 червня та URC-2022 – 4-5 липня у Лугано.

Місто проведення URC-2026 ще офіційно не оголошувалося, але очікується, що конференцію прийме Гданськ.

