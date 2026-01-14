Інтерфакс-Україна
Події
10:18 14.01.2026

В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти

2 хв читати
В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти
Фото: Офіс Президента України/www.president.gov.ua

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця та заступник керівника Офісу Ігор Жовква провели зустріч із заступником міністра закордонних справ Польщі Марціном Босацьким, на якій, зокрема, обговорили питання євроінтеграції, посилення обороноздатності України та посилення тиску на Росію.

Сергій Кислиця подякував Польщі за незмінну солідарність з Україною та всебічну допомогу, яку Варшава надає від початку повномасштабної російської агресії.

"Було відзначено участь Польщі в зустрічі Коаліції охочих, що відбулася 6 січня в Парижі... Українська сторона підтвердила налаштованість підтримувати високу динаміку переговорного процесу для досягнення справедливого та сталого миру. Українська сторона також висловила сподівання, що Польща збереже послідовну підтримку інтеграції України до Європейського Союзу, адже це одна з ключових гарантій безпеки для нашої держави", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

В свою чергу, Марцін Босацький відзначив успішність візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави в грудні та наголосив на важливості розвитку двостороннього діалогу й співпраці.

Для посилення обороноздатності України домовилися про подальшу координацію кроків із реалізації спільних проєктів у сфері оборони, зокрема із залученням відповідних європейських механізмів.

Ігор Жовква приділив окрему увагу ініціативі SAFE та закликав Польщу передбачити відповідний відсоток коштів на реалізацію взаємовигідних проєктів з Україною. Також він подякував за внесок Польщі в розмірі $100 млн у механізм PURL.

"Сторони мають спільне розуміння: Росія не зацікавлена в досягненні миру, тому важливо й надалі координувати дії, спрямовані на посилення тиску на РФ та суттєве обмеження її ресурсів", - акцентували в Офісі президента.

Теги: #польща #делегація #офіс_президента #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 14.01.2026
Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

06:43 14.01.2026
МЗС РФ викликало посла Польщі щоб заявити протест проти затримання російського археолога

МЗС РФ викликало посла Польщі щоб заявити протест проти затримання російського археолога

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

17:13 10.01.2026
Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

02:21 10.01.2026
Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

02:26 09.01.2026
Радники Трампа в Парижі обговорили з Дмитрієвим план США щодо миру в Україні і очікують реакції Путіна - ЗМІ

Радники Трампа в Парижі обговорили з Дмитрієвим план США щодо миру в Україні і очікують реакції Путіна - ЗМІ

15:01 07.01.2026
Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

15:09 05.01.2026
Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ

Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ

11:48 05.01.2026
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

19:32 03.01.2026
Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Захисники України в ніч на 14 січня знищили або подавили 90 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

ОСТАННЄ

Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

"АТБ" збільшило поставки товарів в магазини мережі у столиці

Віткофф і Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з Путіним – ЗМІ

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Мінсоцполітики з партнерами презентували План гуманітарних потреб та реагування на 2026р для України

Мовний омбудсмен закликає Раду якнайшвидше підтримати проєкт постанови про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави

До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Відновлення доступу до Polymarket потребує отримання платформою ліцензії – PlayCity

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА