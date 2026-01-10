Інтерфакс-Україна
02:21 10.01.2026

Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

Польська прокуратура підтримала запит України на екстрадицію російського археолога Олександра Б. (Бутягіна – ІФ-У), повідомив інтернет-портал RMF 24 в п'ятницю.

"Заява про екстрадицію Олександра Б., російського археолога з петербурзького музею Ермітаж, надійшла до Окружного суду в Варшаві. Як дізнався репортер RMF FM Кшиштоф Засада, прокуратура у своїй позиції, доданій до заяви, підтримує вимогу України про видачу вченого. Археолог Олександр Б. був затриманий у першій половині грудня Агентством внутрішньої безпеки за звинуваченням у проведенні незаконних археологічних робіт в окупованому Росією Криму", - йдеться в повідомленні RMF 24.

За інформацією ресурсу, наразі до суду надійшла електронна версія клопотання про екстрадицію. Очікується, що завтра до суду надійдуть оригінали документів та переклади.

"Крім того, разом із цими матеріалами слідчі передали до суду клопотання про продовження терміну попереднього ув'язнення росіянина", - повідомив RMF 24, зазначивши, що термін попереднього арешту закінчується в понеділок. До цього дня суд повинен буде вирішити, чи буде цей захід продовжено. Потім він призначить дату екстрадиційного слухання.

"Важливо, що в цьому випадку суд буде вирішувати лише питання про правову допустимість екстрадиції затриманого до України. Якщо так, рішення про його видачу нашим східним сусідам прийме міністр юстиції. Якщо суд визнає неприпустимість його видачі іншій країні, про таке рішення не буде й мови", - сказано в повідомленні порталу RMF 24.

Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rosyjski-archeolog-zatrzymany-przez-abw-prokuratura-popiera-,nId,8056229

