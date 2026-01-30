Інтерфакс-Україна
Події
11:44 30.01.2026

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

2 хв читати
Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Міністерство культури України 1337 разів клопотало перед Державною прикордонною службою щодо перетину кордону військовозобов’язаними зі сфери культури і медіа у 2025 році.

"У 2025 році до Мінкульту надійшло 1915 запитів на отримання листів щодо сприяння перетину державного кордону військовозобов’язаним громадянам вищезазначеної категорії (сфера культури і медіа). З них до Держприкордонслужби в 2025 році було направлено 1337 листів щодо сприяння тимчасовому виїзду за межі державного кордону військовозобов’язаним громадянам", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас у відомстві наголосили, що не здійснюють фіксацію осіб, які виїхали за межі державного кордону і які не повернулися на територію України.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2744 раз зверталося до Держприкордонслужби із клопотанням щодо перетину кордону військовозобов’язаними. За цей рік з-за кордону не повернулося 579 чоловіків.

У жовтні 2024 року тодішній міністр культури Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #закордон #клопотання #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 27.01.2026
Мінспорту: 494 спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

Мінспорту: 494 спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

15:44 26.01.2026
Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

13:48 26.01.2026
Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

10:21 22.01.2026
Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

14:52 20.01.2026
У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

14:43 20.01.2026
Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

12:31 19.01.2026
Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

11:52 19.01.2026
Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

11:33 19.01.2026
За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

16:34 18.01.2026
Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

ОСТАННЄ

Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

Українська асоціація студентів пропонує відзначати День українського студентства 29 січня - УІНП

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Мінветеранів: понад 2 тис. військових та ветеранів пройшли обстеження очей і отримали лікування за програмою "Повернемо зір Захисникам"

Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА