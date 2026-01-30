Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Міністерство культури України 1337 разів клопотало перед Державною прикордонною службою щодо перетину кордону військовозобов’язаними зі сфери культури і медіа у 2025 році.

"У 2025 році до Мінкульту надійшло 1915 запитів на отримання листів щодо сприяння перетину державного кордону військовозобов’язаним громадянам вищезазначеної категорії (сфера культури і медіа). З них до Держприкордонслужби в 2025 році було направлено 1337 листів щодо сприяння тимчасовому виїзду за межі державного кордону військовозобов’язаним громадянам", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас у відомстві наголосили, що не здійснюють фіксацію осіб, які виїхали за межі державного кордону і які не повернулися на територію України.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2744 раз зверталося до Держприкордонслужби із клопотанням щодо перетину кордону військовозобов’язаними. За цей рік з-за кордону не повернулося 579 чоловіків.

У жовтні 2024 року тодішній міністр культури Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.