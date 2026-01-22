Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Кабінет міністрів передав від Міністерства культури до Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату уряду для Державного комітету телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) та Українського інституту національної пам’яті (УІНП) бюджетні програми на 4,2 млрд грн.

Згідно з розпорядженням №45 від 19 січня, для Держкомтелерадіо передано такі бюджетні програми: "Виробництво та трансляція програм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України" у сумі 1,6 млрд грн; "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" — 57,4 млн грн; "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері медіа, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" — 26 млн грн; "Підвищення кваліфікації працівників суб’єктів у сфері медіа в Укртелерадіопресінституті" — 1,6 млн грн; "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері медіа, окремих суб’єктів у сфері друкованих медіа" — 1,6 млн грн; "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" — 2,4 млрд грн; "Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, премії в інформаційній галузі та одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків" — 4,2 млн грн.

Для УІНП передано такі бюджетні програми: "Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті" у сумі 44,4 млн грн; "Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті" — 61,3 млн грн.

Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України, яка до цього займала посаду в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

29 жовтня Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.

19 листопада Кабмін передав з 1 січня 2026 року цілісні майнові комплекси державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ), Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та державної установи "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" зі сфери управління Міністерства культури до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення.