Українські виробники цементу потребують рівних умов з європейськими колегами в рамках запровадження СВАМ

Українські виробники цементу потребують рівних умов з європейськими колегами в рамках запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) з 2026 року.

"У той час, як компанії ЄС мають підтримку та рівні умови щодо інвестицій у декарбонізацію, українські компанії не мають такої підтримки. Під час воєнного стану витрати на CBAM-сертифікати ставлять український експорт у нерівні умови з виробниками ЄС та створять додаткові перешкоди для українських підприємств, посилюючи негативні наслідки війни", – наголосила виконавчий директор Асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка у середу під час заходу "CBAM та готовність української промисловості до декарбонізації: від методології до конкурентної переваги", організованого у межах програми STEP IN 2 EU.

Вона нагадала, що в Україні немає розвинених фінансових ринків, що дозволяли б залучати фінансування для декарбонізації. Натомість, є виклики та бар’єри, один із яких – війна і постійні цілодобові ракетні та дронові атаки, знищені енергетичні об’єкти, включно з генерацією, проблеми з кадрами через мобілізацію та еміграцію та багато іншого.

Як повідомлялось, 17 грудня 2025 року Європейською комісією (ЄК) були прийняті заходи щодо посилення ефективності Механізму регулювання викидів вуглецю на кордонах ЄС (CBAM). З 2026 року вступають у дію оновлені, більш жорсткі бенчмарки і застосовується націнка до значень за замовчуванням: 10% (2026), 20% (2027) та 30% (з 2028).

За словами експертки, для забезпечення прозорості та змістовної участі всіх відповідних зацікавлених сторін важливо переглянути значення за замовчуванням вже у 2026 році, адже для України пропонуються значення від 1500 до 1794, які в рази перевищують реальні цифри.

Так, фактичні викиди СО2 у 1990-х становили – 0,956 кг, це при умові, що працювала більша кількість підприємств галузі (до 15 підприємств) і випуск продукції становив 17-18 млн тонн; починаючи з 2017 до 2020 років – викиди знизились від 891 до 879 кг (випуск продукції знизився від 6,333 до 7,419 тис. тонн, кількість підприємств – 10). За прогнозними розрахунками у 2025 році – викиди становитимуть близько – 0,700 кг, а не 1500.

"При виробництві 1 тонни цементного клінкеру викидається приблизно 850 кг СО2. При застосуванні альтернативного палива 90% викиди СО2 складатимуть 672 кг/1 тонна клінкеру", – навела приклад Кріпка.

Нажаль, додала вона, ринок альтернативного палива в Україні не працює і українські виробники цементу купують його в ЄС. Протягом останніх двох років на цементних підприємствах використовується від 20 до 30% альтернативного палива, мета – збільшення долі альтернативних видів палива до 40% до 2030 року.

"Укрцемент" надав ряд пропозицій, щоб вирівняти вимоги до українських підприємств, які підпадають під дію СВАМ. Перш за все, наші виробники мають отримати вільні квоти, аналогічні до тих, що діють в ЄС; податок застосовуватись стосовно реальних викидів, а не дефолтних значень; українське законодавство потрібно гармонізувати з нормами ЄС щодо оподаткування біомаси. Також необхідно, щоб виробники отримали можливість використовувати податкові "екологічні" платежі для декарбонізації власних підприємств. Важлива співпраця з європейськими верифікаторами та проведення навчальних курсів з розрахунку CBAM.

Асоціацію "Укрцемент" створено у січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств і організацій цементної промисловості "Укрцемент". До асоціації входять чотири учасника, це вісім підприємств, які забезпечують 100% потреб внутрішнього українського ринку в цементі.