Інтерфакс-Україна
Події
10:03 22.01.2026

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у мирному процесі та підтвердив, що прямує ввечері у четвер до Москви.

"Я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Я думаю, що на початку цього процесу була невелика плутанина. Я збираюся до Москви, але думаю, що було важливо поїхати туди, тому що ми вже на фінішній прямій. І я насправді оптимістично налаштований", - сказав він на Українському сніданку у Давосі у четвер.

Окремо Віткофф згадав президента України Володимира Зеленського, назвавши його "дуже відкритим і доступним" у комунікації.

"Тож президент завжди доступний. Він такий, який є. І сьогодні ввечері ми вирушаємо до Москви. Ми не залишаємося там на ніч", - додав спецпосланець.

Він також повідомив, що після візиту до Росії вирушить до ОАЕ, де відбудуться зустрічі робочих груп на тему України.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін у четвер зустрінеться з Віткоффом. Плани провести таку зустріч підтвердив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

У середу Путін заявив, що також має намір обговорити з Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером можливість використання заморожених у США російських активів для відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій, після укладення мирного договору між Росією і Україною.

Попередня зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером відбулася в Москві 2 грудня 2025 року.

