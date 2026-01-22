Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони

Кабінет міністрів звільнив Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Анатолія Клочка, Олександра Козенка і Миколу Шевцова з посади заступника міністра оборони України.

Згідно з розпорядженнями №№46-50 від 21 січня, уряд звільнив даних заступників міністра оборони відповідно до абзацу 4-го частини 2-ї статті 9 закону "Про центральні органи виконавчої влади".

На даний момент у міністра оборони залишається перший заступник Іван Гаврилюк, і заступники Євген Мойсюк, Юрій Мироненко, Сергій Боєв і Оксана Ферчук.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони 14 січня.

20 січня Кабінет міністрів призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони України. У зв'язку з цим, Максима Малашкіна звільнено з посади держсекретаря Міноборони. Також з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції за власним бажанням звільнено Анатолія Куцевола.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-hvozdiar-h-iu-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-46-010126

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-zaverukhy-v-o-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-47-210126

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-klochka-a-o-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-210126

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-kozenka-o-v-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-shevtsova-m-m-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-50-210126