Інтерфакс-Україна
Події
11:10 22.01.2026

Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони

1 хв читати
Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони

Кабінет міністрів звільнив Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Анатолія Клочка, Олександра Козенка і Миколу Шевцова з посади заступника міністра оборони України.

Згідно з розпорядженнями №№46-50 від 21 січня, уряд звільнив даних заступників міністра оборони відповідно до абзацу 4-го частини 2-ї статті 9 закону "Про центральні органи виконавчої влади".

На даний момент у міністра оборони залишається перший заступник Іван Гаврилюк, і заступники Євген Мойсюк, Юрій Мироненко, Сергій Боєв і Оксана Ферчук.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони 14 січня.

20 січня Кабінет міністрів призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони України. У зв'язку з цим, Максима Малашкіна звільнено з посади держсекретаря Міноборони. Також з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції за власним бажанням звільнено Анатолія Куцевола.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-hvozdiar-h-iu-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-46-010126

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-zaverukhy-v-o-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-47-210126

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-klochka-a-o-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-210126

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-kozenka-o-v-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-shevtsova-m-m-z-posady-zastupnyka-ministra-oborony-ukrainy-50-210126

Теги: #кабмін #звільнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 22.01.2026
Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

10:21 22.01.2026
Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

08:14 22.01.2026
Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

17:41 20.01.2026
Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

11:06 20.01.2026
Політтехнолог Петров звільнився з НВМК за власним бажанням

Політтехнолог Петров звільнився з НВМК за власним бажанням

11:18 15.01.2026
Зеленський погодив заяву заступника керівника ДУС Прилипка про звільнення з посади

Зеленський погодив заяву заступника керівника ДУС Прилипка про звільнення з посади

23:13 14.01.2026
Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

22:50 14.01.2026
Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

22:49 14.01.2026
Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

11:39 14.01.2026
Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

ОСТАННЄ

Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Українські виробники цементу потребують рівних умов з європейськими колегами в рамках запровадження СВАМ

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА